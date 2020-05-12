Челябинцы готовятся к постепенному выходу из режима самоизоляции

12 Май 2020 2020-05-12T10:55:52+03:00

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Режим самоизоляции в Челябинске продлился до конца месяца. Для выхода из дома по-прежнему нужен законный повод. Как сообщает городской телеграм-канал «Челябушка», прибавка почти по 100 ковидных пациентов в сутки в майские праздники во многом объяснила действия правительства региона.

— Отдельно отметим анонсированное Алексеем Текслером смягчение ограничений (оно будет обсуждаться в конце недели). Хорошо было бы позволить населению прогулки с детьми на первом этапе. Впрочем, еще в апреле сам губернатор упоминал, что власти уже рассматривают открытие общественных пространств. Торопиться, пускать ситуацию на самотек, распахивать все двери разом нельзя. Приоткрываться нужно постепенно (и закрываться снова, если что-то вдруг пойдет не так), — добавляют авторы «Челябушки». — Не будем забывать, что прецедентов не было, взять отработанный сценарий попросту негде, история пишется здесь и сейчас. В ближайшие недели, пока идет отчаянная борьба, челябинцам, как и россиянам в целом, предстоит уживаться с вирусом. А значит, по максимуму защищаться и беречь окружение — маски и дистанция нам в помощь.

Напомним, по данным минздрава, на утро 12 мая в регионе подтверждены 1289 случаев заболевания COVID-19 (+ 57 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

ИСТОЧНИК KP.RU