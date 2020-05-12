В Челябинской области ветерану отремонтировали крыльцо только после обращения в прокуратуру

12 Май 2020 2020-05-12T12:28:25+03:00

Пожилой человек просил просто подровнять ступени перед подъездом

Изменить размер текста: A A

В поселке Увельский в Челябинской области в доме, где живет ветеран, отремонтировали крыльцо только после вмешательства прокуратуры. Пожилой человек сам обратился в надзорное ведомство, потому что все его просьбы управляющая компания оставляла без ответа.

Ветеран Великой Отечественной войны редко выходит из дома, но в последнее время без риска для здоровья не мог спуститься даже с крылечка подъезда. Он просил об элементарном - отремонтировать ступеньки. Управляющая компания не торопилась выполнить работы. Только после прокурорской проверки перед подъездом выровняли ступени, сделали обрамление из металлического уголка, а провалы залили бетоном.

— Состояние входной группы подъезда не отвечает требованиям безопасности, создает угрозу жизни и здоровью граждан, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — По результатам проверки руководителю ООО «Горсервис» внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства.

Вмешательство прокуратуры потребовалось и для того, чтобы в Челябинске отремонтировали стелу, установленную в честь работников Кожевенного завода, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны.

Оказалось, что за состоянием памятника на улице Кожзаводской никто не следил. Теперь реставрацией занялась администрация Калининского района. Территорию возле стелы тоже должны привести в порядок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU