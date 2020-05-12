2020-05-12T12:20:57+03:00
Общество

ВТБ предоставил первые льготные оборотные кредиты системообразующим организациям

Субсидированные кредиты предоставляются системообразующим организациям по государственной программе
Поделиться:
Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
Изменить размер текста:

ВТБ начал работу по льготным кредитам на пополнение оборотных средств системообразующим организациям. Среди первых реализованных соглашений - сделка с пермским предприятием ГК НОВОМЕТ, где занято более 5000 сотрудников.

Субсидированные кредиты предоставляются системообразующим организациям по государственной программе в рамках Постановления Правительства РФ № 582 по льготной ставке не выше 5% годовых на срок до 1 года. Сумма каждого кредита рассчитывается на основе среднемесячной выручки предприятия, уменьшенной на величину среднемесячных амортизационных отчислений и среднемесячной чистой прибыли, и не превышает 3 млрд рублей.

По условиям новой льготной программы заемные средства могут быть направлены на оплату труда сотрудников и соответствующих страховых взносов, аренду помещений и оборудования, текущий ремонт, приобретение сырья и комплектующих, инструментов, оплату услуг охранной деятельности и коммунальных услуг, транспортные расходы, услуги связи и т.д. Полный список целей по использованию заемных средств указан в соответствующем Постановлении Правительства РФ. Кредитные средства не могут размещаться на депозитах, а также в иных финансовых инструментах.

«Работа системообразующих предприятий является стратегически важной для всей экономики страны. Во многих регионах они имеют градообразующее значение, обеспечивая большое количество рабочих мест. От устойчивой работы таких предприятий во многом зависит социальное благополучие городов и областей. ВТБ принимает активное участие в реализации мер государственной поддержки, направленных на поддержку ведущих предприятий страны в непростой экономической ситуации», – отметил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В элитном ресторане Челябинска сломали вентиляцию за 7 миллионов во время ремонта фасада
Главу поселка в Челябинской области судят за чрезмерную любовь к бизнесу
В Челябинской области ветерану отремонтировали крыльцо только после обращения в прокуратуру
«Спасибо тем, кто сохраняет наши жизни»: хоккеисты из Челябинска приняли участи во флешмобе в поддержку врачей
ВТБ предоставил первые льготные оборотные кредиты системообразующим организациям
Похитители маткапитала вывели из ПФР больше 8 млн рублей в Челябинской области
Туристов, вернувшихся из Индонезии в Челябинск, отвезли в обсерватор
Челябинцы готовятся к постепенному выходу из режима самоизоляции
В аптеки Челябинска поступила первая партия масок по 15 рублей
ВТБ готов к внедрению новой программы поддержки предприятий, пострадавших от COVID-19
Количество зараженных в Челябинске и в Челябинской области на 12 мая 2020 года: возможно, регион вышел на плато
Кадровики заявили о дефиците медсестер в Челябинской области
Пациентку возмутил обед из 25 макарон в стационаре Челябинске
Сколько стоят маски в первый день масочного режима в Челябинске
На Челябинскую область надвигаются дожди и грозы
Выплата соцработникам в Челябинске из-за коронавируса в 2020 году: кто сможет получить и сколько составит
Единоразовые выплаты на детей в Челябинске в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить
Владимир Путин объявил об окончании нерабочих дней
Челябинские граффитисты подготовили самый большой рисунок к 9 мая