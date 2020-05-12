2020-05-12T12:12:02+03:00
Происшествия

Похитители маткапитала вывели из ПФР больше 8 млн рублей в Челябинской области

Большую часть этих денег найти не удалось
Лидия ПЕСКОВА
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Маткапитал обогатил мошенников из Копейска.Маткапитал обогатил мошенников из Копейска.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Участников преступного сообщества, в которое входили 14 человек из Копейска, обвиняют в хищении маткапитала и в вымогательстве. Все преступления были совершены в 2014-2017 годах.

— Подозреваемые убеждали женщин взять деньги в долг для улучшения жилищных условий. Договор займа они заключали с подконтрольными кредитными организациями на заведомо невыгодные договоры купли-продажи жилых помещений. После того, как Пенсионный фонд перечислял кредитной организации деньги, мошенники присваивали их себе, — рассказали в пресс-службы прокуратуры Челябинской области.

Кроме того, участники преступной группы под различными надуманными предлогами вымогали деньги у риэлторов и предпринимателей Копейска.

Пенсионный фонд потерял на этих сделках больше 8,5 млн. рублей. Вернут ли их, не известно. В ходе следствия удалось наложить арест на денежные вклады обвиняемых, но их общая сумма гораздо меньше — всего около 700 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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