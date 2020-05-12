Похитители маткапитала вывели из ПФР больше 8 млн рублей в Челябинской области

12 Май 2020 2020-05-12T12:12:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Участников преступного сообщества, в которое входили 14 человек из Копейска, обвиняют в хищении маткапитала и в вымогательстве. Все преступления были совершены в 2014-2017 годах.

— Подозреваемые убеждали женщин взять деньги в долг для улучшения жилищных условий. Договор займа они заключали с подконтрольными кредитными организациями на заведомо невыгодные договоры купли-продажи жилых помещений. После того, как Пенсионный фонд перечислял кредитной организации деньги, мошенники присваивали их себе, — рассказали в пресс-службы прокуратуры Челябинской области.

Кроме того, участники преступной группы под различными надуманными предлогами вымогали деньги у риэлторов и предпринимателей Копейска.

Пенсионный фонд потерял на этих сделках больше 8,5 млн. рублей. Вернут ли их, не известно. В ходе следствия удалось наложить арест на денежные вклады обвиняемых, но их общая сумма гораздо меньше — всего около 700 тыс. рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU