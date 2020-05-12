«Спасибо тем, кто сохраняет наши жизни»: хоккеисты из Челябинска приняли участи во флешмобе в поддержку врачей

12 Май 2020 2020-05-12T12:21:31+03:00

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Хоккеисты решили сказать свое слово во время пандемии коронавируса. Сказать спасибо медицинским работникам.

Хоккеисты из Челябинска поддержали врачей.

— Вот уже более двух месяцев, как нет хоккейных матчей, и игроки находятся в вынужденном отпуске. Досрочно завершен чемпионат, принято решение не определять обладателя Кубка Гагарина. Все это время с бедой, вмешавшейся в планы всех нас, борются врачи, медсестры, водители машин скорой помощи, санитары. Каждый день они спасают жизни с риском для себя. Этот ролик, записанный хоккеистами и тренерами, — наше общее «спасибо» всем медработникам, выражение признательности за их труд. Мы восхищаемся и гордимся вами — говорится на официальном сайте КХЛ.

Из квартир и спортзалов хоккеисты и тренеры поочередно говорят слова благодарности медицинским работникам. «За своими проблемами мы забываем о тех. кому сейчас действительно тяжело. О людях, которые борются за наши жизни каждый день, каждый час и каждую минуту, часто рискую своим здоровьем и своей жизнью… Спасибо вам за то, что самоотверженно делаете свою работу ради нас всех, ради того, чтобы мы снова могли безопасно выйти на улицу вместе с нашими семьями… Чтобы мы снова вышли на лед, увидели наших болельщиков и сыграли для них и разделили с ними радость победы…».

Такие слова в смонтированном ролике говорят игроки из клубов КХЛ. Участниками такого флэшмоба стали воспитанник «Трактора», выступающих за питерский СКА Антон Бурдасов, защитник черно-белых, американский легионер Ник Бэйлен и главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев.

Пару недель назад Ник Бэйлен рассказал, где и как он прячется от коронавируса в США, а также о том, что его старший брат работает в одной из больниц Нью-Йорка, спасая больных COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU