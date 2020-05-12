Главу поселка в Челябинской области судят за чрезмерную любовь к бизнесу

12 Май 2020 2020-05-12T12:58:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Главу Вандышевского сельского поселения в Челябинской области обвиняют в превышении должностных полномочий. Он отказался передать участок в аренду простому селянину, а потом дал разрешение на аренду представителям бизнеса.

— По версии следствия, в 2016 — 2018 годах обвиняемый незаконно отказал главе крестьянско-фермерского хозяйства в предоставлении земельного участка для ведения сельскохозяйственной деятельности. А позже тот же участок передал коммерческой организации для добычи щебня, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Преступление выявили сотрудники ФСБ России.

Доказательства преступления уже собраны. Уголовное дело направлено в суд. Чиновнику грозит наказание за превышение должностных полномочий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU