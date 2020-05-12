В элитном ресторане Челябинска сломали вентиляцию за 7 миллионов во время ремонта фасада
Во время ремонта фасада дома на Советской, 36, рабочие сломали вентиляционную систему ресторана Redactor. По словам владелицы заведения Татьяны Заславской, система стоит 7 миллионов рублей. Для ресторана, и без того переживающего тяжелые времена в связи с пандемией, это серьезная проблема.
— Сделай теперь ремонт и всем з/п выдай! Да? Муниципалитет, вам выставит очень большой счет страховая компания. Будьте добры, раскошельтесь. Отвечайте за рабочую силу, которую вы привлекли к ремонту фасадов! Почему здесь работают иностранные граждане? А можно увидеть отчетность муниципалитета за данные работы? — цитирует Татьяну Заславскую издание Chel.dk.ru.
Дорогостоящую зарубежную систему в ресторане установили, чтобы не беспокоить шумом жителей дома. Точный ущерб сейчас уточняется. Вероятно, ремонт выйдет в приличную сумму. Как отмечает ресторатор, даже поменять фильтр в системе стоит 50 тысяч рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU