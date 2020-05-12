В элитном ресторане Челябинска сломали вентиляцию за 7 миллионов во время ремонта фасада

12 Май 2020 2020-05-12T13:27:43+03:00

Ресторан и без того сейчас переживает тяжелые времена. А тут еще ремонт. Фото: facebook.com/Татьяна Заславская

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Во время ремонта фасада дома на Советской, 36, рабочие сломали вентиляционную систему ресторана Redactor. По словам владелицы заведения Татьяны Заславской, система стоит 7 миллионов рублей. Для ресторана, и без того переживающего тяжелые времена в связи с пандемией, это серьезная проблема.

— Сделай теперь ремонт и всем з/п выдай! Да? Муниципалитет, вам выставит очень большой счет страховая компания. Будьте добры, раскошельтесь. Отвечайте за рабочую силу, которую вы привлекли к ремонту фасадов! Почему здесь работают иностранные граждане? А можно увидеть отчетность муниципалитета за данные работы? — цитирует Татьяну Заславскую издание Chel.dk.ru.

Дорогостоящую зарубежную систему в ресторане установили, чтобы не беспокоить шумом жителей дома. Точный ущерб сейчас уточняется. Вероятно, ремонт выйдет в приличную сумму. Как отмечает ресторатор, даже поменять фильтр в системе стоит 50 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU