2020-05-12T14:05:24+03:00
Происшествия

Полицейского из Челябинска подозревают в надругательстве над задержанным

Силовик изнасиловал доставленного в отдел дубинкой
Лидия ПЕСКОВА
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Все случилось в отделе Ленинского района.Все случилось в отделе Ленинского района.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сотрудник патрульно-постовой службы из отдела «Ленинский» в Челябинске задержан по подозрению в насилии. Информацию об этом подтвердил Следственный комитет по Челябинской области.

Подробности дела силовики не комментируют. Однако из других источников известно, что преступление было совершено 6 мая. В тот день сотрудники ППС задержали пьяного 42-летнего мужчину. Протокол на него составляли в отделе. Нарушитель при этом буянил и вел себя неадекватно. Тогда один полицейский избил задержанного, а потом изнасиловал резиновой дубинкой. О происшествии стало известно со слов потерпевшего, когда на следующий день от полученных травм он потерял сознание прямо на улице и попал в реанимацию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Известно, что полицейского задержали и на два месяца отправили под стражу.

— Дежурный принял сигнал о том, что в одном из домов Ленинского района мужчина, находящийся в алкогольном опьянении, пытается сломать входную дверь в квартиру своей знакомой. На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж патрульно-постовой службы. Правонарушителя доставили в отдел полиции. Им оказался 44-летний мужчина, ранее судимый по статьям 105 (убийство) и 158 (кража) УК РФ. По имеющейся информации, в ходе разбирательства сотрудниками ППСП были применены недозволенные методы воздействия, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Назначена служебная проверка. В отдел полиции направлена специальная комиссия службы собственной безопасности и других подразделений полицейского главка.

Не исключено, что после проверки число подозреваемых вырастет. Следствию предстоит оценить, не были ли причастны к этому криминальному инциденту другие сотрудники отдела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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