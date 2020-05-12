Ослабление режима самоизоляции в Челябинске: когда откроются базы отдыха и парки

12 Май 2020 2020-05-12T15:16:21+03:00

Ждать ли ослабления режима самоизоляции в Челябинске для баз отдыха и парков

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Сегодня, 12 мая, на брифинге по продлению режима повышенной готовности первый вице-губернатор Виктор Мамин объяснил, можно ли сейчас гулять в парках и отдыхать на загородных базах. Оказалось, что во время режима самоизоляции в Челябинске 2020 самым популярным вопросом стал — когда откроются базы отдыха и парки.

— Парки и скверы будут работать, как только снимут ограничения. Но относительно рекомендаций Роспотребназдора, для принятия решений область должна соответствовать ряду критериев. Пока мы им не соответствуем, — заявил Виктор Мамин, говоря про ослабление режима самоизоляции в Челябинске.

Он подчеркнул, что для загородных баз продолжает действовать режим ограничений.

– Есть поручение прекратить бронирования до 1 июня. Загородные базы — это тот случай, когда не стоит использовать эти места для самоизоляции. Я все понимаю, хорошая погода, солнце. Но каждый должен подумать, готов ли он рисковать здоровьем близких, когда приезжает на базу, на которой до него мог отдыхать зараженный коронавирусом, — подчеркнул Виктор Мамин.

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ИСТОЧНИК KP.RU