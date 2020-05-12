Цифровые пропуска в Челябинске: введут ли после продления режима самоизоляции
Власти пока не планируют вводить цифровые пропуска в Челябинске, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом. Об этом сегодня, 12 мая, на брифинге заявил первый вице-губернатор Виктор Мамин.
— Темпы роста заболевших относительно стабильные, скачков нет. По каждому случаю проводятся расследования, выявляются контактные. Было определено, что введение цифровых пропусков не будет способствовать решению задачи. А задача не в том, чтобы поупражняться в введении ограничений, задача в сохранении здоровья, — заявил Виктор Мамин, отвечая на вопрос, когда введут пропуска из-за продления режима самоизоляции в Челябинске 2020.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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