2020-05-12T15:15:50+03:00
Общество

Цифровые пропуска в Челябинске: введут ли после продления режима самоизоляции

Система цифровых пропусков в Челябинске уже разработана
Сергей ГРУШАКОВ
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Система цифровых пропусков в Челябинской области уже разработанаСистема цифровых пропусков в Челябинской области уже разработанаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Власти пока не планируют вводить цифровые пропуска в Челябинске, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом. Об этом сегодня, 12 мая, на брифинге заявил первый вице-губернатор Виктор Мамин.

— Темпы роста заболевших относительно стабильные, скачков нет. По каждому случаю проводятся расследования, выявляются контактные. Было определено, что введение цифровых пропусков не будет способствовать решению задачи. А задача не в том, чтобы поупражняться в введении ограничений, задача в сохранении здоровья, — заявил Виктор Мамин, отвечая на вопрос, когда введут пропуска из-за продления режима самоизоляции в Челябинске 2020.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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