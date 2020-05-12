2020-05-12T15:31:28+03:00
Общество

Когда откроют школьные лагеря: мнение общественников

Скорее всего, первую смену все же отменят
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Летняя оздоровительная кампания по известным причинам откладывается, однако подготовка к ней в разгаре, заверяют челябинские власти. Вероятно, благополучным районам (где новый вирус не настолько свиреп) разрешат направить деток в лагеря с незначительной задержкой, сообщает телеграм-канал «Челябушка». Территориям с напряженной обстановкой придется отложить летнюю кампанию на более долгий срок.

— Конкретика сейчас не просматривается, ведь пока даже режим всеобщей самоизоляции не отменен. Можно лишь предположить, что такими темпами кампания потеряет одну смену. Уже сегодня в список тех, кому надеяться на ее своевременное начало не стоит, попадают Магнитогорск и Златоуст — округа обширные, прирост по заболеваемости в них ощутимый, — добавляют авторы «Челябушки». — Там же, где лагеря примут детей по графику, добавится еще один вопрос санитарно-эпидемиологической безопасности. С ответственных за дезинфекцию и контакты с внешним миром будут спрашивать чаще и жестче. Задача не только массовых отравлений пищей не допустить, из-за которых раньше частенько лагеря закрывали посреди смены, но и случаев завоза/вспышек коронавируса.

Кстати, корреспонденты «КП-Челябинск» выяснили, когда откроют парки и базы отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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