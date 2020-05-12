2020-05-12T15:48:31+03:00
Общество

Челябинская пекарня бесплатно раздает выпечку матерям-одиночкам, оказавшимся в беде из-за коронавируса

Хотя маленькое предприятие само переживает тяжелые времена
Валентина ВАГАНОВА
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Хозяйка пекарни «Браво Пекарь» Евгения Лебедева раздает нуждающимся нераспроданные за день булочки, пирожки и хлеб.Хозяйка пекарни «Браво Пекарь» Евгения Лебедева раздает нуждающимся нераспроданные за день булочки, пирожки и хлеб.Фото: из архива героя публикации
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Небольшая пекарня в Челябинске отдает всю нераспроданную продукцию матерям-одиночкам, которые до карантина нуждались в помощи, а сейчас вовсе едва сводят концы с концами. Работники увозят по 2-3 пакета с хлебом, пирожками, булочками и другой выпечкой в центр «Берег», который помогает женщинам, попавшим в беду.

Хозяйка пекарни «Браво Пекарь» Евгения Лебедева признается, что маленькому предприятию самому сейчас нелегко: объемы производства сократились. Но все равно выручает мам и их детишек.

— В первую неделю раздумывала, может быть стоит закрыть пекарню, на улице почти не было людей, мало кто заходил к нам. Но в случае прекращения работы мои сотрудники остались бы без средств к существованию. Поэтому я отмела мысль о закрытии, и весь месяц мы работали на выживание, при этом помогая чем могли центру «Берег», — цитирует Евгению Лебедеву издание Hornews.com.

Евгения не первый раз отдает выпечку на благотворительность. В прошлом году она пекла вкусности, чтобы порадовать ребятишек, которым помогает «Берег».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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