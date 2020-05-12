2020-05-12T16:05:41+03:00
Общество

Более 1000 офисов ВТБ начали обслуживание клиентов на этой неделе

С 12 мая ВТБ дополнительно открыл для своих клиентов около 200 точек продаж
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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С 12 мая ВТБ дополнительно открыл для своих клиентов около 200 точек продаж, доведя общее число дежурных отделений до 1072, что составляет более 70% от всей сети ВТБ.

Наибольшее число отделений доступно клиентам в столичных регионах: 200 - в Москве и Московской области и более 80 - в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Еще порядка 720 офисов работают в других регионах России.

"В ряде регионов России с сегодняшнего дня вводится обязательный режим ношения масок и перчаток в общественных местах, поэтому мы просим всех посетителей офисов ВТБ придерживаться основных гигиенических правил. Это очень важно для обеспечения безопасности других клиентов и сотрудников", - отмечает руководитель департамента администрирования региональной сети ВТБ Вячеслав Грицаенко.

Офисы ВТБ полностью соответствуют требованиям к работе в условиях распространения коронавирусной инфекции. Все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, включая медицинские маски и перчатки. В отделениях ВТБ в течение дня проводится дезинфекция, при работе с документами и денежными купюрами специалисты используют все необходимые средства.

Большинство операций доступно клиентам ВТБ удаленно: в интернет-банке или мобильном приложении ВТБ-Онлайн. Банк постоянно работает над расширением онлайн-функционала. В начале апреля у россиян появилась возможность стать клиентом ВТБ дистанционно с помощью биометрии, зарегистрировавшись на сайте. Кроме того, подать заявку на отсрочку платежа по кредитным каникулам теперь можно не только через контакт-центр, но и с помощью чат-бота.

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