2020-05-12T16:20:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Пресс-секретарь Путина госпитализирован с коронавирусом

Дмитрий Песков находится в больнице
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Новая жертва среди высших чиновников: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заразился коронавирусом. Представитель Кремля рассказал журналистам о своей госпитализации.

— Да, заболел. Лечусь, — цитируют слова Дмитрия Пескова журналисты KP.ru с ссылкой на Интерфакс.

В разговорах с другими издания, пресс-секретарь добавил, что на данный момент находится в больнице.

При этом, это уже не первый случай заболевания среди высших чиновников страны. Так подтрвержденные коронавирус диагностирован у премьер-министра России Михаила Мишустина, главы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева, его заместителя — Дмитрия Волкова и у министра культуры Ольги Любимовой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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