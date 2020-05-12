Пресс-секретарь Путина госпитализирован с коронавирусом

12 Май 2020 2020-05-12T16:20:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Новая жертва среди высших чиновников: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заразился коронавирусом. Представитель Кремля рассказал журналистам о своей госпитализации.

— Да, заболел. Лечусь, — цитируют слова Дмитрия Пескова журналисты KP.ru с ссылкой на Интерфакс.

В разговорах с другими издания, пресс-секретарь добавил, что на данный момент находится в больнице.

При этом, это уже не первый случай заболевания среди высших чиновников страны. Так подтрвержденные коронавирус диагностирован у премьер-министра России Михаила Мишустина, главы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева, его заместителя — Дмитрия Волкова и у министра культуры Ольги Любимовой.

Репортаж из красной зоны: как лечат больных COVID-19 в «челябинской Коммунарке» 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кислород возле кровати и горсти таблеток: фотограф «Комсомольской правды» показал, как лечится от коронавируса в Челябинске

Тяжелые будни врачей и больных «красной зоны» - на снимках Валерия Звонарева [эксклюзив]

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU