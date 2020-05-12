Помощь коммунальщикам: в Челябинской области выделят миллиард на сферу ЖКХ

12 Май 2020 2020-05-12T17:25:33+03:00

На обработку парадных потратят более 300 миллионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Деньги пойдут в том числе и на дезинфекцию подъездов

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Один миллиард рублей — именно такую сумму получит коммунальная сфера Челябинской области на поддержку от регионального правительства. Из них более 300 миллионов пойдут на санитарную обработку подъездов.

О выделении средств рассказал губернатор Алексей Текслер в ходе совещания с главами муниципалитетов области. 457,1 миллионов рублей будет передано районам на расчеты предприятий ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы, а еще 200 миллионов пойдут на проведение неотложных технических мероприятий.

— Мы на заседании оперативного штаба приняли беспрецедентное решение поддержки предприятий ЖКХ, выделяются соответствующие средства за топливно-энергетические ресурсы и проведение санитарной обработки подъездов многоквартирных домов. Прошу реализовать максимально быстро меры поддержки, они необходимы предприятиям ЖКХ для того, чтобы пройти этот период, подготовиться к зиме, — подчеркнул губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU