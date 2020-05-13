Челябинскую Модницу вернули на Кировку

13 Май 2020 2020-05-13T06:28:31+03:00

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Скульптуру челябинской Модницы вернули на пешеходную Кировку, теперь она стоит недалеко от памятника добровольцам-танкистам. На днях случайные прохожие заметили чугунную даму и сфотографировали ее. Она все так же крутится перед зеркалом, только на новом месте.

На прошлой неделе скульптуру погрузили на мини-трактор и убрали с главной улицы, в соцсетях челябинцы начали начали предлагать шутливые версии исчезновение кокетки:

— Походу без маски была, — пишет один из подписчиков «Комсомольская правда — Челябинск — KP.RU».

— На самоизоляции Модница.

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ИСТОЧНИК KP.RU