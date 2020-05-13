2020-05-13T10:43:16+03:00
Общество

«Это был Китай»: Ирина Гехт объяснила, почему в Челябинске подорожали маски

Цена в 15 рублей устраивает не всех
Ангелина ЗАКИРОВА
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Фото: pravmin74.ruФото: pravmin74.ru
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Накануне в аптеках областного аптечного склада появились маски за 15 рублей — в настоящее время это минимальная стоимость защитных средств в регионе. Но свежи в памяти цены в шесть рублей за маску.

В аптеках Челябинска появились маски за 15 рублей

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— Когда-то, в прошлой жизни, медицинская маска стоила шесть рублей, это был Китай, без какого-либо ажиотажного спроса в аптеках. С началом эпидемии цены начали расти — 19, 25 рублей. Линия, установленная сегодня на площадях Областного аптечного склада, имеет себестоимость маски 15 рублей. Это, прежде всего, материалы, которые, кстати, не так просто купить. К примеру, аналогичная линия в Ростовской области дает маску по 25-30 рублей, — объяснила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Она также напомнила, что какое-то время в аптеках не было масок, потом Минпромторг все-таки наладил поставки по 37,5 рублей за штуку. Но в Челябинской области их почти не брали, помогая наладить собственное производство в Еманжелинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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