«Это был Китай»: Ирина Гехт объяснила, почему в Челябинске подорожали маски

13 Май 2020 2020-05-13T10:43:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в аптеках областного аптечного склада появились маски за 15 рублей — в настоящее время это минимальная стоимость защитных средств в регионе. Но свежи в памяти цены в шесть рублей за маску.

В аптеках Челябинска появились маски за 15 рублей 00:00 00:00

— Когда-то, в прошлой жизни, медицинская маска стоила шесть рублей, это был Китай, без какого-либо ажиотажного спроса в аптеках. С началом эпидемии цены начали расти — 19, 25 рублей. Линия, установленная сегодня на площадях Областного аптечного склада, имеет себестоимость маски 15 рублей. Это, прежде всего, материалы, которые, кстати, не так просто купить. К примеру, аналогичная линия в Ростовской области дает маску по 25-30 рублей, — объяснила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Она также напомнила, что какое-то время в аптеках не было масок, потом Минпромторг все-таки наладил поставки по 37,5 рублей за штуку. Но в Челябинской области их почти не брали, помогая наладить собственное производство в Еманжелинске.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU