«Это был Китай»: Ирина Гехт объяснила, почему в Челябинске подорожали маски
Накануне в аптеках областного аптечного склада появились маски за 15 рублей — в настоящее время это минимальная стоимость защитных средств в регионе. Но свежи в памяти цены в шесть рублей за маску.
В аптеках Челябинска появились маски за 15 рублей
— Когда-то, в прошлой жизни, медицинская маска стоила шесть рублей, это был Китай, без какого-либо ажиотажного спроса в аптеках. С началом эпидемии цены начали расти — 19, 25 рублей. Линия, установленная сегодня на площадях Областного аптечного склада, имеет себестоимость маски 15 рублей. Это, прежде всего, материалы, которые, кстати, не так просто купить. К примеру, аналогичная линия в Ростовской области дает маску по 25-30 рублей, — объяснила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
Она также напомнила, что какое-то время в аптеках не было масок, потом Минпромторг все-таки наладил поставки по 37,5 рублей за штуку. Но в Челябинской области их почти не брали, помогая наладить собственное производство в Еманжелинске.
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ИСТОЧНИК KP.RU