2020-05-13T12:36:53+03:00
Общество

В Челябинской области на трассе М5 ограничат движение на полгода

Из-за ремонта моста на дороге будет затруднено движение
Ангелина ЗАКИРОВА
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На трассе М5 в районе Златоуста ограничат движение до конца осениНа трассе М5 в районе Златоуста ограничат движение до конца осениФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В районе Златоуста на трассе М5 «Урал» ограничат движение на время ремонта моста через газопровод. Работы начнутся 30 мая, закончить их планируют в этом году 20 ноября.

В этот период на трассе введут скоростные ограничения, а также организуют реверсивное движение.

— Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута, — попросили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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