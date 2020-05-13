В Челябинской области на трассе М5 ограничат движение на полгода
В районе Златоуста на трассе М5 «Урал» ограничат движение на время ремонта моста через газопровод. Работы начнутся 30 мая, закончить их планируют в этом году 20 ноября.
В этот период на трассе введут скоростные ограничения, а также организуют реверсивное движение.
— Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута, — попросили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».
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ИСТОЧНИК KP.RU