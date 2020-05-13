Доктор Мясников рассказал о будущем коронавируса в России

13 Май 2020 2020-05-13T12:39:45+03:00

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Коронавирус никуда не уйдет: Известный доктор и главврач 71 городской клинической больницы Александр Мясников рассказал о том, как будет развиваться коронавирусная инфекция в России и мире. По мнению эксперта, болезнь может стать сезонной.

Как рассказал Мясников, несмотря на то, что несколько лабораторий по всему миру работают над созданием вакцины от коронавируса, ее тестирование и последующее массовое производство может занять несколько лет — для безопасного применения необходимо выявить все возможные осложнения, чтобы лекарство могли получить все.

— Мы должны привыкнуть не жаться друг к другу. Коронавирус никуда не уйдет. Думали, что исчезнет, когда не знали, что он передается в бессимптомный период. Теперь он остается с нами, но мы получаем еще один вирус, один из сотен и миллионов тех, которые нам вызывает ОРЗ каждый год. Либо сейчас будет вторая волна меньше другой, и потом по нисходящей будут волны идти каждый год, — цитируют слова доктора журналисты KP.ru.

По мнению эксперта, из-за этого еще достаточно продолжительное время со вспышками коронавируса придется бороться с помощью введения карантина.

— Надо быть готовым к следующим вспышкам. Ведь проблема в том, что любая инфекция реально может лечиться только карантином. Нет другого. И если у вас есть вирус, от которого нет лекарства и нет вакцины, что вы можете сделать? На будущее — надо понимать сразу масштабы беды и, если что, вводить жесткий карантин. Короткий, но жесткий. То есть, тут надо разработать алгоритм действий. При такой вспышке — делаем так, при иной — вот так. Это должно быть отработано четко. Должны быть сигнальщики, которые говорят — ага, вспыхнуло где-то там, значит, нам ждать тогда-то. И бить на опережение, — рассказал Мясников.

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ИСТОЧНИК KP.RU