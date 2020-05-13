2020-05-13T13:55:50+03:00
Общество

Не закрепилась любовь: с челябинского моста сняли замочки влюбленных

Вернуть свой талисман, при этом, все еще возможно
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Вероятно, замки сняли из-за ремонтных работВероятно, замки сняли из-за ремонтных работФото: Андрей АБРАМОВ
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Любви больше нет: с моста через реку Миасс по улице Кирова в Челябинске убрали все замочки, которые влюбленные пары и молодожены закрепляли на ограждении. При этом городские власти попросили не пугаться, все «талисманы» собраны и бережно хранятся дорожниками в специальной коробочке.

— Замочки будут храниться в специальной коробке в комитете дорожного хозяйства города Челябинска. Можно будет туда прийти и забрать свои талисманы, — цитирует сайт Hornews.com пресс-секретаря администрации Челябинска Владимира Сафонова.

При этом, он отметил: беспокоиться о том, что вы не успеете забрать свой замочек, не придется. Коробка, где они хранятся, не занимает много места, поэтому она еще достаточно долго будет находится в комитете.

СПРАВКА КП

Забрать замочки можно по адресу: Комсомольский просп., 4. тел: +7 351 791-19-67, +7 351 796-57-05. Часы работы пн-чт 8:30-17:30, перерыв 12:30-13:15; пт 8:30-16:15, перерыв 12:30-13:15.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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