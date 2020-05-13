2020-05-13T13:11:29+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ продлевает до 30 июня обслуживание карт с закончившимся сроком действия

Карты продлеваются с ограниченным функционалом
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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» продлевает до 30.06.2020 года использование карт всех платежных систем со сроком действия 03/2020, 04/2020 и 05/2020.

Карты продлеваются с ограниченным функционалом, их можно использовать только:

• для снятия наличных в банкоматах любого банка (при условии, что банк-эквайер принимает в своих банкоматах карты с истекшим номинальным сроком действия);

• для оплаты товаров в POS-терминалах любого банка с вводом карты в POS-терминал и вводом ПИН.

Автоперевыпуск пластиковых карт по причине окончания срока действия, со сроком 03/2020, 04/2020 и 05/2020, происходит в стандартном порядке.

Подробнее узнать о продуктах и услугах Банка УРАЛСИБ можно по телефону8-800-250-57-57. С информацией о ближайших банкоматах и платежных терминалах Банка УРАЛСИБ и о графике их работы можно ознакомиться на сайте Банка.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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