2020-05-13T13:49:34+03:00
Общество

Что делать работающим россиянам после окончания нерабочих дней

Что делать работающим россиянам после окончания нерабочих дней
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Полностью остаться на удаленке смогут только сотрудники старше 65 летПолностью остаться на удаленке смогут только сотрудники старше 65 летФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Нужно ждать известий от работодателей: эксперты рассказали, что делать работающим россиянам после окончания периода нерабочих дней. Несмотря на объявления, окончательное решение о продлении мер все еще остается за главами регионов.

По словам генерального инспектора труда Союза профсоюзов России Сергея Храмова и руководителя правового департамента Конфедерации труда России, Олега Бабича, все сейчас зависит от решения губернаторов. В тех регионах, где меры были продлены, работники остаются дома и получают свою зарплату. Там, где период нерабочих дней официально закончен, на службу выходят все, кроме сотрудников, которые входят в группу риска. При этом, работадатель сам должен рассказать работникам об этом.

— На дворе XXI век. Работник, конечно, тоже может звонить, но в случае, если предприятие большое, большой вопрос куда именно. Работодатель заинтересован в выходе сотрудников, так что в его интересах сообщить сотруднику о необходимости приступить к работе. Если же работник не получит соответствующего указания и на работу не выйдет, то прогулом это считаться никак не сможет, — рассказал Сергей Храмов журналистам KP.ru.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ Лизинг передал клиентам в апреле более тысячи автомобилей
В отеле ждала бутылка воды, в нее что-то подсыпали: Поклонская рассказала о покушениях на нее
Челябинские антимонопольщики заинтересовались рекламой суши с георгиевской лентой
ВТБ предупреждает о мошенничестве с возвратом авиабилетов
Что делать работающим россиянам после окончания нерабочих дней
Перенос ЕГЭ в Челябинске 2020: когда пройдут экзамены для школьников
Банк УРАЛСИБ продлевает до 30 июня обслуживание карт с закончившимся сроком действия
Не закрепилась любовь: с челябинского моста сняли замочки влюбленных
Доктор Мясников рассказал о будущем коронавируса в России
В Челябинской области на трассе М5 ограничат движение на полгода
Число умерших больных коронавирусом в Челябинской области на 13 мая 2020 года: плюс два случая
Количество зараженных в Челябинской области на 13 мая 2020 года: выздоровевших больше, чем новых больных
«Это был Китай»: Ирина Гехт объяснила, почему в Челябинске подорожали маски
Дали второе дыхание: портал госуслуг принимает заявления на детскую выплату в 10 тысяч
Дети хозяина фитнес-клуба, устроившего пикет, обратились к Текслеру
Челябинскую Модницу вернули на Кировку
Открытие летних лагерей в Челябинской области отложено из-за коронавируса
Кондуктор ходит, спустив маску: жители Челябинска о первом дне масочного режима
Новый лидер: Челябинск обогнал Златоуст по количеству больных COVID-19
Помощь коммунальщикам: в Челябинской области выделят миллиард на сферу ЖКХ
Челябинское правительство возродило управление молодежной политики
Пресс-секретарь Путина госпитализирован с коронавирусом
Более 1000 офисов ВТБ начали обслуживание клиентов на этой неделе
Челябинская пекарня бесплатно раздает выпечку матерям-одиночкам, оказавшимся в беде из-за коронавируса
Когда откроют школьные лагеря: мнение общественников
Цифровые пропуска в Челябинске: введут ли после продления режима самоизоляции
«Там крутятся большие деньги»: вице-губернатор отреагировала на пост о плохом питании в больнице Челябинска
Ослабление режима самоизоляции в Челябинске: когда откроются базы отдыха и парки