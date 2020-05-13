Что делать работающим россиянам после окончания нерабочих дней

13 Май 2020 2020-05-13T13:49:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Нужно ждать известий от работодателей: эксперты рассказали, что делать работающим россиянам после окончания периода нерабочих дней. Несмотря на объявления, окончательное решение о продлении мер все еще остается за главами регионов.

По словам генерального инспектора труда Союза профсоюзов России Сергея Храмова и руководителя правового департамента Конфедерации труда России, Олега Бабича, все сейчас зависит от решения губернаторов. В тех регионах, где меры были продлены, работники остаются дома и получают свою зарплату. Там, где период нерабочих дней официально закончен, на службу выходят все, кроме сотрудников, которые входят в группу риска. При этом, работадатель сам должен рассказать работникам об этом.

— На дворе XXI век. Работник, конечно, тоже может звонить, но в случае, если предприятие большое, большой вопрос куда именно. Работодатель заинтересован в выходе сотрудников, так что в его интересах сообщить сотруднику о необходимости приступить к работе. Если же работник не получит соответствующего указания и на работу не выйдет, то прогулом это считаться никак не сможет, — рассказал Сергей Храмов журналистам KP.ru.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU