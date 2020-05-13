Челябинские антимонопольщики заинтересовались рекламой суши с георгиевской лентой
Это Победа: челябинские антимонопольщики заинтересовались рекламой доставки суши. Накануне 9 мая ресторан распространил в своих социальных сетях картинку сета с георгиевской лентой и праздничным слоганом.
— Согласно закону в рекламе не допускается использование официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, — рассказали в пресс-службе челябинского УФАС.
Впрочем прямого запрета на использование георгиевской ленточки в рекламе нет. Сейчас этичность публикации придется проверять антимонопольщикам. В этом случае ресторану может грозить крупный штраф.
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ИСТОЧНИК KP.RU