В отеле ждала бутылка воды, в нее что-то подсыпали: Поклонская рассказала о покушениях на нее

13 Май 2020 2020-05-13T15:21:37+03:00

Как отметила экс-прокурор, покушения продолжались даже после начала работы в Госдуме Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

По словам депутата, из-за этого ее личная жизнь находится в секрете

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Мои бандиты до такого не опускались: депутат Госдумы Наталья Поклонская в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказала о покушениях на ее дочь. По словам экс-прокурора Крыма, преступления могли быть связаны с ее работой на полуострове.

— На нее один раз было совершено покушение. Она тогда училась в школе. Я не понимаю, как люди опускаются до такой низости. Мои бандиты, с которыми я всю жизнь работала в прокуратуре, до такого не опускались, — цитируют слова депутата журналисты KP.ru.

Как добавила Поклонская, из-за этого она старается держать свою личную жизнь в секрете. При этом, экс-прокурор также рассказала о том, как ее попытались убить во время работы на полуострове.

— Мы тогда повезли заключенных в другой город — на суд. В отеле ждала бутылка воды, в которую, как потом выяснилось, что-то подсыпали. Мне было очень плохо, — поделилась депутат.

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ИСТОЧНИК KP.RU