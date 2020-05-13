Типичный челябинский аукцион: антимонопольщики приостановили торги на строительство центра хоккея

13 Май 2020 2020-05-13T15:53:39+03:00

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Все-таки под вопросом: антимонопольщики приостановили торги на строительство регионального олимпийского центра по хоккею в Челябинске. Ранее на проект жаловались краеведы, а теперь в контракте нашли проблемы с документацией.

Как указано в жалобе, для подрядчика не установлены не все размеры штрафов за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по строительству. Из-за этого с победителем аукциона компанией «Стройдом» не подписан контракт.

Новый объект, подрядчика на который искали все майские праздники, уже вызывал споры из-за места размещения. Проект стоимостью в более 700 миллионов рублей должны построить у Тополиной аллеи, где по мнению краеведов могут находиться останки пострадавших от сталинских репрессий.

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ИСТОЧНИК KP.RU