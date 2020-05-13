2020-05-13T15:51:08+03:00
Общество

Росбанк и МСП Банк предложили малому и среднему бизнесу совместную программу поддержки

Предприниматели могут получить беспроцентный кредит на выплату заработной платы своим сотрудникам
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Росбанк и МСП Банк предложили совместное решение для действующих клиентов-представителей малого и среднего бизнеса Росбанка — кредитование под 0% на выплату заработной платы.

Кредитный продукт предназначен для финансирования выплат заработной платы и сохранения занятости наемных работников на ежемесячной основе в течение полугода с момента получения займа. Расчет размера кредита производится на базе минимального размера оплаты труда и количества сотрудников, состоящих в штате. Срок кредита — до 12 месяцев с погашением всех задолженностей в конце срока, ставка на первые полгода составляет 0% годовых. Основное условие — заемщик осуществляет деятельность не менее 1 года в одной или нескольких отраслях в соответствии с перечнем отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции, определенных Правительством Российской Федерации.

— Малый бизнес сегодня находится в предельно уязвимом положении, поэтому крайне важно оказывать ему любую возможную поддержку. Благодаря совместной программе Росбанка с МСП Банком предприниматели могут получить беспроцентный кредит на выплату заработной платы своим сотрудникам, что поможет сохранить людей, рабочие места и бизнес в это непростое время, — прокомментировал Дмитрий Смирнов, директор департамента малого бизнеса Росбанка.

— Расширение доступа к беспроцентному кредитованию для сохранения занятости среди субъектов МСП — это наша возможность поддержать бизнес в непростых условиях, которые сложились сейчас в нашей стране и мире из-за распространения коронавируса, — отметил директор департамента региональных программ МСП Банка Михаил Афанасьев. — Мы рассчитываем, что благодаря льготной поддержке предприниматели смогут сохранить свой профессиональный коллектив и быстрее вернуться к полноценной работе после окончания ограничений.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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