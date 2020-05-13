2020-05-13T16:27:54+03:00
Общество

В Челябинске завели уголовное дело из-за плохого благоустройства

Сумма нанесенного ущерба превысила 250 тысяч рублей
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Урбанисты ликуют: прокуратура Челябинской области возбудила уголовное дело из-за плохого благоустройства в Ленинском районе Челябинска. Сумма нанесенного бюджету ущерба превысила 250 тысяч рублей.

Как рассказали в ведомстве, преступление совершено еще в 2018 году. Тогда администрация района наняла подрядчика на ремонт объектов благоустройства. Однако когда наступило время принятия работ, акты подписали, несмотря на то, что ремонт не был завершен полностью.

Теперь над материалами дела о мошенничестве в крупном размере работают в следственных органах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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