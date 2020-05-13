2020-05-13T17:42:39+03:00
Общество

Фотограф из Челябинска победила в международном конкурсе

За «Освящение воды» Людмила Ковалева получила золотую медаль
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Конкурс проходил в ИталииКонкурс проходил в ИталииФото: Личный архив героя публикации
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«Освящение воды» — именно такое название получила фотография Людмилы Ковалевой, за которой челябинке присудили золотую медаль в международном фотоконкурсе. При этом для журналистки, это уже не первая крупная награда за последний год.

Еще совсем недавно три фотографии Людмилы заработали признание на сезонном конкурсе фотографов КХЛ, а теперь ее работа завоевала золотую медаль на Международном фотоконкурсе 24 GRAN TOUR DELLE COLLINE, который ежегодно проводится в Италии.

При этом кроме журналистской работы, Людмила еще и преподаватель, исследователь в области журналистики, а также руководитель коллектива «Челябинский фотоклуб» и коллектива «Содружество фотожурналистов» при Союзе журналистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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