Фотограф из Челябинска победила в международном конкурсе

13 Май 2020 2020-05-13T17:42:39+03:00

Изменить размер текста: A A

«Освящение воды» — именно такое название получила фотография Людмилы Ковалевой, за которой челябинке присудили золотую медаль в международном фотоконкурсе. При этом для журналистки, это уже не первая крупная награда за последний год.

Еще совсем недавно три фотографии Людмилы заработали признание на сезонном конкурсе фотографов КХЛ, а теперь ее работа завоевала золотую медаль на Международном фотоконкурсе 24 GRAN TOUR DELLE COLLINE, который ежегодно проводится в Италии.

При этом кроме журналистской работы, Людмила еще и преподаватель, исследователь в области журналистики, а также руководитель коллектива «Челябинский фотоклуб» и коллектива «Содружество фотожурналистов» при Союзе журналистов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU