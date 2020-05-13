2020-05-13T18:20:12+03:00
Общество

Минобрнауки России не планирует переносить сроки приема в вузы

При этом сами университеты предложили отложить приемную кампанию до августа
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Сроки переноса экзаменов пока неизвестныСроки переноса экзаменов пока неизвестныФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Несмотря на очередной перенос ЕГЭ из-за коронавируса, минобрнауки пока не планирует переносить приемную компанию в российские вузы. Согласно официальной позиции министерства, университетам принципиально начать учить студентов с сентября этого года.

— Для университетов принципиально важно принять в этом году абитуриентов по результатам ЕГЭ и начать год в сентябре. Мы понимаем сложившуюся ситуацию, в которой оказались многие российские семьи, особенно те семьи, где дети заканчивают школы и планируют поступать в высшие учебные заведения в этом году. В текущей ситуации Минобрнауки России считает наиболее оптимальным решением рекомендовать вузам определить на следующий учебный год стоимость обучения не выше уровня 2019/20 учебного года, — цитируют слова министра высшего образования и науки Валерия Фалькова журналисты KP.ru.

В то же время ассоциация ведущих университетов страны предложила перенести сроки приема до 15 августа, а саму кампанию, в том числе сдачу документов и внутренние экзамены, провести в онлайн-режиме.

Последние новости по коронавирусу в Челябинске на утро 13 мая: как фотограф «Комсомолки» лечится от COVID-19

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минобрнауки России не планирует переносить сроки приема в вузы
Фотограф из Челябинска победила в международном конкурсе
В Челябинске завели уголовное дело из-за плохого благоустройства
Росбанк и МСП Банк предложили малому и среднему бизнесу совместную программу поддержки
Типичный челябинский аукцион: антимонопольщики приостановили торги на строительство центра хоккея
«Обрызгали на входе чем-то непонятным»: у жительницы Челябинска началась аллергия после посещения МФЦ
ВТБ Лизинг передал клиентам в апреле более тысячи автомобилей
В отеле ждала бутылка воды, в нее что-то подсыпали: Поклонская рассказала о покушениях на нее
Челябинские антимонопольщики заинтересовались рекламой суши с георгиевской лентой
ВТБ предупреждает о мошенничестве с возвратом авиабилетов
Что делать работающим россиянам после окончания нерабочих дней
Перенос ЕГЭ в Челябинске 2020: когда пройдут экзамены для школьников
Банк УРАЛСИБ продлевает до 30 июня обслуживание карт с закончившимся сроком действия
Не закрепилась любовь: с челябинского моста сняли замочки влюбленных