Минобрнауки России не планирует переносить сроки приема в вузы

13 Май 2020 2020-05-13T18:20:12+03:00

При этом сами университеты предложили отложить приемную кампанию до августа

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Несмотря на очередной перенос ЕГЭ из-за коронавируса, минобрнауки пока не планирует переносить приемную компанию в российские вузы. Согласно официальной позиции министерства, университетам принципиально начать учить студентов с сентября этого года.

— Для университетов принципиально важно принять в этом году абитуриентов по результатам ЕГЭ и начать год в сентябре. Мы понимаем сложившуюся ситуацию, в которой оказались многие российские семьи, особенно те семьи, где дети заканчивают школы и планируют поступать в высшие учебные заведения в этом году. В текущей ситуации Минобрнауки России считает наиболее оптимальным решением рекомендовать вузам определить на следующий учебный год стоимость обучения не выше уровня 2019/20 учебного года, — цитируют слова министра высшего образования и науки Валерия Фалькова журналисты KP.ru.

В то же время ассоциация ведущих университетов страны предложила перенести сроки приема до 15 августа, а саму кампанию, в том числе сдачу документов и внутренние экзамены, провести в онлайн-режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU