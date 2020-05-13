Чистый воздух: Челябинская область получит 5 миллиардов рублей на улучшение экологии

13 Май 2020 2020-05-13T18:46:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Новые автобусы, трамваи и троллейбусы: Челябинская область получит 5 миллиардов рублей на развитие общественного транспорта, озеленение и газовую инфраструктуру. На Южный Урал направлено наибольшее число средств среди регионов-участников федерального проекта «Чистый воздух».

Ранее деньги должны были быть переданы в резервный фонд минфином, поскольку во многих областях были проблемы с составлением заявок, однако теперь средства все же пойдут на улучшение экологии.

Так большая часть выделенных денег направится на обновление общественного транспорта. При этом Челябинск получит дополнительные средства на строительство газозаправочной инфраструктуры, трамвайных и троллейбусных линий, а Магнитогорск — на газораспределительные сети, модернизацию котельных и озеленение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU