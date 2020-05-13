2020-05-13T18:46:25+03:00
Общество

Чистый воздух: Челябинская область получит 5 миллиардов рублей на улучшение экологии

Большая часть средств пойдет на закупку безопасного общественного транспорта
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Обновленный общественный транспорт должен производить меньше выбросовОбновленный общественный транспорт должен производить меньше выбросовФото: Инна КУМЕЙКО
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Новые автобусы, трамваи и троллейбусы: Челябинская область получит 5 миллиардов рублей на развитие общественного транспорта, озеленение и газовую инфраструктуру. На Южный Урал направлено наибольшее число средств среди регионов-участников федерального проекта «Чистый воздух».

Ранее деньги должны были быть переданы в резервный фонд минфином, поскольку во многих областях были проблемы с составлением заявок, однако теперь средства все же пойдут на улучшение экологии.

Так большая часть выделенных денег направится на обновление общественного транспорта. При этом Челябинск получит дополнительные средства на строительство газозаправочной инфраструктуры, трамвайных и троллейбусных линий, а Магнитогорск — на газораспределительные сети, модернизацию котельных и озеленение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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