2020-05-13T19:34:10+03:00
Происшествия

На трубопрокатном заводе Челябинска произошел пожар

Дым из одного из цехов заметили пользователи соцсетей
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Причины пожара уточняются. Фото: Кадр из видеоПричины пожара уточняются. Фото: Кадр из видео
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В одном из цехов Челябинского трубопрокатного завода произошел пожар. Видео и фотографии дыма, идущего из здания, выложили пользователи социальных сетей.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, пожар произошел в Ленинском районе. Возгорание образовалось в отдельно стоящем здании цеха для обдирки труб. Сейчас огонь ликвидирован. Как отметили в ведомстве, погибших или пострадавших в ходе происшествия нет.

Причины возгорания пока неизвестны. В скором времени, их будут устанавливать специалисты МЧС.

Пожар на трубопрокатном заводе Челябинска.Видео: Типичный Челябинск, vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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