На трубопрокатном заводе Челябинска произошел пожар
В одном из цехов Челябинского трубопрокатного завода произошел пожар. Видео и фотографии дыма, идущего из здания, выложили пользователи социальных сетей.
Как рассказали в пресс-службе МЧС, пожар произошел в Ленинском районе. Возгорание образовалось в отдельно стоящем здании цеха для обдирки труб. Сейчас огонь ликвидирован. Как отметили в ведомстве, погибших или пострадавших в ходе происшествия нет.
Причины возгорания пока неизвестны. В скором времени, их будут устанавливать специалисты МЧС.
Пожар на трубопрокатном заводе Челябинска.Видео: Типичный Челябинск, vk.com
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ИСТОЧНИК KP.RU