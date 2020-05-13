На трубопрокатном заводе Челябинска произошел пожар

13 Май 2020 2020-05-13T19:34:10+03:00

Дым из одного из цехов заметили пользователи соцсетей

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В одном из цехов Челябинского трубопрокатного завода произошел пожар. Видео и фотографии дыма, идущего из здания, выложили пользователи социальных сетей.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, пожар произошел в Ленинском районе. Возгорание образовалось в отдельно стоящем здании цеха для обдирки труб. Сейчас огонь ликвидирован. Как отметили в ведомстве, погибших или пострадавших в ходе происшествия нет.

Причины возгорания пока неизвестны. В скором времени, их будут устанавливать специалисты МЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/778924" frameborder="0"></iframe> Пожар на трубопрокатном заводе Челябинска.Видео: Типичный Челябинск, vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU