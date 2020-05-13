Число выздоровевших от коронавируса в Челябинской области на 13 мая составило 360 человек

13 Май 2020 2020-05-13T20:15:27+03:00

Больше всего выписанных в Златоусте Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Челябинской области на 13 мая 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число заразившихся от коронавируса в Челябинской области на 13 мая 2020 года составило 360 человек. За последние сутки выписали 49 пациентов. Впервые этот показатель превысил число новых заболевших, которых на сегодня 44.

Последние новости по коронавирусу в Челябинске на утро 13 мая: как фотограф «Комсомолки» лечится от COVID-19 00:00 00:00

По данным сайта коронавирус74.рф, в Златоусте выписали 103 человека, следом идет Челябинск — 84, на третьем месте Магнитогорск — 55, потом Миасс с 16 выздоровевшими.

Идут на поправку жители других районов и городов. Единичные случаи выздоровления есть в Брединском, Варненском, Верхнеуральском, Еткульском, Кизильском, Красноармейском, Кусинском, Сосновском, Саткинском, Чебаркульском, Уйском, Катав-Ивановском районах, а также в Верхнем Уфалее, Копейске, Коркино, Снежинске, Троицке, Чебаркуле, Миассе и Усть-Катаве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Масочный режим в Челябинске: одни носят на подбородке, другие игнорируют требования

Смотрим, какую сознательность проявляют горожане (фоторепортаж)

«Мы рискуем, бегая с фотоаппаратом по городу»: журналист КП-Челябинск сдала тест на коронавирус

Репортаж из лаборатории, где провериться на COVID-19 может любой желающий (испытано на себе)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU