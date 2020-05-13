2020-05-13T20:15:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Челябинской области на 13 мая составило 360 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Челябинской области на 13 мая 2020 года
Ангелина ЗАКИРОВА
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Больше всего выписанных в ЗлатоустеБольше всего выписанных в ЗлатоустеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Число заразившихся от коронавируса в Челябинской области на 13 мая 2020 года составило 360 человек. За последние сутки выписали 49 пациентов. Впервые этот показатель превысил число новых заболевших, которых на сегодня 44.

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По данным сайта коронавирус74.рф, в Златоусте выписали 103 человека, следом идет Челябинск — 84, на третьем месте Магнитогорск — 55, потом Миасс с 16 выздоровевшими.

Идут на поправку жители других районов и городов. Единичные случаи выздоровления есть в Брединском, Варненском, Верхнеуральском, Еткульском, Кизильском, Красноармейском, Кусинском, Сосновском, Саткинском, Чебаркульском, Уйском, Катав-Ивановском районах, а также в Верхнем Уфалее, Копейске, Коркино, Снежинске, Троицке, Чебаркуле, Миассе и Усть-Катаве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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