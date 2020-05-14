Выпускники челябинского лицея могут войти в список Forbes
Двое выпускников челябинского лицея №31 стали номинантами на включение в список молодых предпринимателей Forbes. Разработку лицеистов купили за 166 миллионов долларов.
Александр Машрабов и Григорий Ткаченко учились в одном классе. После школы ребята разъехались в две столицы: Александр начал учебу в Московском физико-техническом институте, а Григорий поступил в университет ИТМО.
После выпуска из вузов предприниматели основали компанию AI Factory, где разрабатывали системы искусственного интеллекта для компьютерных игр. Совсем недавно их и приметила компания Snap. Создатели популярного приложения заинтересовались разработкой по накладыванию фото лица человека поверх различных объектов в видеороликах и предложили программистам продолжить работу над ней уже под их крылом.
При этом предприниматели не забывают о своей родине. Совсем недавно они сделали лицею подарок. Теперь в школе появилось 20 современных мощных компьютеров, а также миллионеры перечислили деньги на ремонт кабинета информатики.
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ИСТОЧНИК KP.RU