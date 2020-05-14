На Челябинскую область надвигаются дожди, грозы и сильный ветер
В четверг, 14 мая, синоптики прогнозируют на Южном Урале кратковременные дожди и грозы. Днем столбики термометров покажут +20, +25, на крайнем востоке до +17. Ветер слабый, юго-западный с переходом на северный, 4-9 м/с, однако днем местами порывы достигнут 15-17 м/с.
В ночь на пятницу, 15 мая, тоже ожидаются дожди, грозы и похолодание: +5,+10, в горах температура опустится до 0. Днем воздух прогреется до +18,+23, ветер умеренный, в отдельных районах порывы до сильного.
Предстоящие выходные тоже будут дождливыми. Температура днем до +20, местами ожидаются грозы. Ветер 4-9 м/с, при грозах порывы 15-18 м/с.
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ИСТОЧНИК KP.RU