Коронавирус сказался на работе трех системообразующих предприятий Челябинской области

14 Май 2020 2020-05-14T07:40:06+03:00

Егор Ковальчук рассказал, как чувствуют себя системообразующие предприятия на фоне пандемии и напряжённости в экономической ситуации. Фото: кадр с видео

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Три системообразующих предприятия Челябинской области пострадали из-за пандемии и сейчас испытывают проблемы с загрузкой. Это Челябинский механический завод, добывающий песок «Газинвест» и «Юничел». Об этом на брифинге рассказал заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

— На заводе сейчас традиционные каникулы, как правило, в мае сотрудники уходили в небольшой производственный отпуск, за который они реализовывали накопившееся. «Газинвест» — это сезонная работа. Они возобновят деятельность, как только полностью начнутся дорожные работы. Работники «Юничела» находятся в добровольных отпусках. Это связано с ограничением работы магазинов этой компании. Уверен, что с послаблениями ограничительных мер ситуация будет решена, — пояснил замгубернатора.

Остальные системообразующие предприятия, всего на Южном Урале их 213, 26 из которых — федерального значения, чувствуют себя уверенно. По словам Ковальчука, более 60 % предприятий находятся на уровне загрузки выше 70%.

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ИСТОЧНИК KP.RU