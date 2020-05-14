Мама из Челябинска дезинфицирует площадку во время прогулок с детьми

14 Май 2020 2020-05-14T08:21:04+03:00

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Несмотря на запреты, дворы Челябинска не пустуют. Каждый день в них гуляют десятки детей: от малышей до подростков. И, родителей, кажется, это совсем не смущает. Журналист из Челябинска Александра Мыльникова относится к досугу своих сыновей гораздо серьезнее. На прогулку наша коллега берет пульверизатор с хлоркой.

— Впервые за полтора месяца вывела мальчишек на детскую площадку во дворе. Мы одни! Пока еще стандартные 13-18 человек не набежали. Пришлось взять с собой раствор хлорки. Потому что за полтора месяца ни разу не была обработана детская площадка. Только подъезд дважды помыли с хлоркой. Остальное — давайте, жильцы, сами. Ну, мы не гордые, дезинфицировала пару малых форм, — написала девушка на своей странице во Вконтакте.

По словам Александры, дома в их дворе обслуживают разные управляющие компании. И ни одна из них не хочет отвечать за площадку. Также девушка признается, что не стала ждать милости от управляйки и сама регулярно обрабатывает хлоркой домофон и входную дверь.

Напомним, ранее Госжилинспекция Челябинской области обязала управляющие компании региона на время пандемии проводить санитарную уборку в подъездах и во дворах.

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ИСТОЧНИК KP.RU