Продавал бесконтактным способом: участника ОПГ из Челябинской области посадили за «закладки»
В Магнитогорске осудили местного жителя за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Он был членом ОПГ, наладившей сеть сбыта «синтетики» через «закладки». В квартире, где хранилась и расфасовывалась «дурь», контрразведчики нашли 778 упаковок с синтетическим наркотиком, общей массой более 460 грамм. Преступника задержали в феврале прошлого.
— Суд признал его виновным и приговорил к семи годам колонии строгого режима, а также штрафу в 50 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.
На других членов группировки возбуждены и расследуются уголовные дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU