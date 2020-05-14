Продавал бесконтактным способом: участника ОПГ из Челябинской области посадили за «закладки»

14 Май 2020 2020-05-14T08:30:20+03:00

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В Магнитогорске осудили местного жителя за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Он был членом ОПГ, наладившей сеть сбыта «синтетики» через «закладки». В квартире, где хранилась и расфасовывалась «дурь», контрразведчики нашли 778 упаковок с синтетическим наркотиком, общей массой более 460 грамм. Преступника задержали в феврале прошлого.

— Суд признал его виновным и приговорил к семи годам колонии строгого режима, а также штрафу в 50 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

На других членов группировки возбуждены и расследуются уголовные дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU