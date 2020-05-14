Храмы в шаговой доступности: в Челябинске построят еще две церкви

14 Май 2020 2020-05-14T09:43:04+03:00

Один из участков уже выставлен на слушания

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В Металлургическом районе появятся две православные церкви. Одну планируют построить в поселке Першино, другую в поселке Аэропорт.

Сегодня на публичных слушаниях рассмотрят проект планировки под храм в Першино, он будет располагаться в границах улиц Прокатной и Морской. Они пройдут в режиме онлайн.

— Заявки на землю подавали еще осенью прошлого года, было обращение жителей. Смотрели план развития города, как это будет выглядеть, согласовали с главным архитектором. Участок предоставляет город, — рассказал КП-Челябинск секретарь Челябинской епархии отец Игорь Шестаков.

Храмы будут небольшими. Их построят по одному из типовых проектов от патриархии.

— Они все будут адаптированы к Челябинску, потому что они должны вписываться в архитектуру. Новый главный архитектор Павел Крутолапов очень серьезно к этому относится, — продолжает отец Игорь. — Мы прекрасно понимаем, что строительство — дело затратное, а экономическая ситуация тяжелая. Нам хочется, чтобы это был храм в шаговой доступности. При этом важно, чтобы он не стал долгостроем.

Один из храмов хотят назвать в честь святого флотоводца Федра Ушакова. Второй — в честь одного из православных праздников. Решение будет принято, когда начнут формировать общину.

Напомним, ранее на публичных слушаниях согласовали участок под строительство мечети в поселке Аэропорт. Это сделано также по просьбе жителей. По неофициальным данным, соотношение мусульман и православных в поселке 50:50.

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ИСТОЧНИК KP.RU