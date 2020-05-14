«Горы мусора и коридоры, как после бомбежки»: пациентка пожаловалась на условия в больнице Златоуста
Жительница Златоуста пожаловалась на антисанитарию в горбольнице, где развернули госпитальную базу по лечению коронавируса. Женщина лежит здесь с пневмонией, но говорит, условия такие, что лучше бы она лечилась дома.
— Открытие этой больницы я видела в новостях, описали все красиво и сказочно. Когда меня положили сюда, я по первости не понимала, и не осознавала, мне было очень плохо, высокая температура. Спустя четыре дня мне стало легче, я вышла в коридор, прошла до туалета и была просто в шоке: запах вони напомнил мне мусорный бак, с каждым днем запах усиливался. Когда мы открывали дверь палаты, запах был невыносим. Я спустилась на запах, и ужаснулась: под лестничной площадкой гора мусора: тряпки, посуда, шприцы, капельницы — в общем, все для нашего здоровья. Я сделала замечание медсестрам, в ответ тишина, — написала пациентка в группе во ВКонтакте «ЧП ДТП Златоуст».
Такую картину пациентка увидела под лестницей. Фото: vk.com/«ЧП ДТП Златоуст»
По ее словам, медсетры ходят в грязных костюмах, еду приносят холодную, полы в коридоре немытые и выглядят «как после бомбежки».
— Дожить бы до выписки, и вернуться домой, — говорит женщина.
Фото: vk.com/«ЧП ДТП Златоуст»
В миндраве Челябинской области корреспонденту КП-Челябинск сообщили, что специалисты ведомства выехали в Златоуст для проверки.
Напомним, в апреле в Златоусте произошла вспышка коронавируса, тогда заразились более 40 пациентов и врачей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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