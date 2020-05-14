2020-05-14T10:14:57+03:00
Коронавирус Covid-19

«Горы мусора и коридоры, как после бомбежки»: пациентка пожаловалась на условия в больнице Златоуста

Она опубликовала в Сети фото из учреждения
Валентина ВАГАНОВА
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Фасад больницы тоже не в лучшем состоянии. Фото: vk.com/«ЧП ДТП Златоуст»Фасад больницы тоже не в лучшем состоянии. Фото: vk.com/«ЧП ДТП Златоуст»
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Жительница Златоуста пожаловалась на антисанитарию в горбольнице, где развернули госпитальную базу по лечению коронавируса. Женщина лежит здесь с пневмонией, но говорит, условия такие, что лучше бы она лечилась дома.

— Открытие этой больницы я видела в новостях, описали все красиво и сказочно. Когда меня положили сюда, я по первости не понимала, и не осознавала, мне было очень плохо, высокая температура. Спустя четыре дня мне стало легче, я вышла в коридор, прошла до туалета и была просто в шоке: запах вони напомнил мне мусорный бак, с каждым днем запах усиливался. Когда мы открывали дверь палаты, запах был невыносим. Я спустилась на запах, и ужаснулась: под лестничной площадкой гора мусора: тряпки, посуда, шприцы, капельницы — в общем, все для нашего здоровья. Я сделала замечание медсестрам, в ответ тишина, — написала пациентка в группе во ВКонтакте «ЧП ДТП Златоуст».

Такую картину пациентка увидела под лестницей. Фото: vk.com/«ЧП ДТП Златоуст»

Такую картину пациентка увидела под лестницей. Фото: vk.com/«ЧП ДТП Златоуст»

По ее словам, медсетры ходят в грязных костюмах, еду приносят холодную, полы в коридоре немытые и выглядят «как после бомбежки».

— Дожить бы до выписки, и вернуться домой, — говорит женщина.

Фото: vk.com/«ЧП ДТП Златоуст»

Фото: vk.com/«ЧП ДТП Златоуст»

В миндраве Челябинской области корреспонденту КП-Челябинск сообщили, что специалисты ведомства выехали в Златоуст для проверки.

Напомним, в апреле в Златоусте произошла вспышка коронавируса, тогда заразились более 40 пациентов и врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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