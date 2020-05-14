Общественники предполагают, что новый учебный год начнется не в сентябре

14 Май 2020 2020-05-14T10:39:09+03:00

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Из-за распространения коронавируса в Челябинске перенесли ЕГЭ. В письме Рособрнадзора, направленном в регионы, обозначены периоды с 4 по 25 августа или с 11 по 31 августа. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», сейчас в региональном минобре ждут точных распоряжений.

— Сроки вполне приемлемые, однако этот сдвиг повлияет и на новый учебный год. Без комментариев понятно, что он начнется не в сентябре, — добавляют авторы «Челябушки». — У ЕГЭ же, вероятно, поменяется формат — тем, кто не собирается поступать в вузы, в аттестаты могут проставить годовые оценки и, таким образом, существенно облегчить положение. Ну а про типичные летние каникулы 11-классникам (точнее, про их небольшой ломтик, который остается после всех испытаний), видимо, надлежит забыть.

Кстати, Министерство просвещения России намерено отменить ОГЭ в 9-х классах. В аттестат пойдут годовые отметки.

ИСТОЧНИК KP.RU