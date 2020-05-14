Прокуратура нашла нарушения на мусорных площадках в городах Челябинской области

14 Май 2020 2020-05-14T12:04:46+03:00

За их ненадлежащие состояние ведомство подало в суд на администрацию района

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В Аше прокуратура проверила исполнения законодательства при обращении с отходами. Выяснилось, что не все контейнерные площадки в городе соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.

— Так, у некоторых площадок отсутствуют водонепроницаемое покрытие и ограждение с трех сторон. Аналогичные нарушения выявлены в шести образовательных организациях Аши и в Миньярском городском поселении, — сообщил помощник прокурора, юрист 3 класса Семен Воронин.

По результатам проверки внесено семь представлений об устранении нарушений. Также в городской суд направлен иск к администрации района с требованием привести контейнерные площадки в надлежащий вид, в соответствии с нормами СанПиН.

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ИСТОЧНИК KP.RU