2020-05-14T12:43:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Ирина Гехт о снятии режима самоизоляции в Челябинской области: «Мы далеки от радужных прогнозов»

Это показали новые 105 случаев, заявила Ирина Гехт о снятии режима самоизоляции в Челябинской области
Ирина ФАДЮШИНА
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Сегодня в Челябинской области зафиксировано рекордное количество больных — 105Сегодня в Челябинской области зафиксировано рекордное количество больных — 105Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Челябинская область достигает двух показателей, необходимых для снятия режима самоизоляции в Челябинской области, — освобождающиеся койки и объемы тестирования. Но третий показатель — количество новых заболевших пока не дает нам шансов.

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— Сегодняшние 105 человек показали, что мы далеки от радужных прогнозов, — заявила Ирина Гехт о снятии режима самоизоляции в Челябинской области.

Власти региона также признают: не удалось очаг заболевания в Златоусте. Все началось с онкологического отделение, две было пациента с пневмонией.

— Надеюсь, для Златоуста это станет хорошим уроком, — отметила Ирина Гехт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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