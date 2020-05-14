Ирина Гехт о снятии режима самоизоляции в Челябинской области: «Мы далеки от радужных прогнозов»
Челябинская область достигает двух показателей, необходимых для снятия режима самоизоляции в Челябинской области, — освобождающиеся койки и объемы тестирования. Но третий показатель — количество новых заболевших пока не дает нам шансов.
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— Сегодняшние 105 человек показали, что мы далеки от радужных прогнозов, — заявила Ирина Гехт о снятии режима самоизоляции в Челябинской области.
Власти региона также признают: не удалось очаг заболевания в Златоусте. Все началось с онкологического отделение, две было пациента с пневмонией.
— Надеюсь, для Златоуста это станет хорошим уроком, — отметила Ирина Гехт.
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ИСТОЧНИК KP.RU