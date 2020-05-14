Школы Челябинской области продолжат учиться до конца месяца

14 Май 2020 2020-05-14T13:10:20+03:00

Уже два месяца учителя объясняют материал через интернет Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Второй месяц школьники Челябинской области учатся дистанционно. Мнение родителей разделились: одни умоляют отпустить детей на каникулы, другие хотят, чтобы их дети были хоть чем-то заняты.

— Продолжаем учебу в дистанционном режиме, по наши планам и графикам. Конкретные решения по выпускникам будут приняты на основе решений органов власти, — отметила Ирина Гехт.

Как изолироваться с тремя детьми, работать и не сойти с ума — основатель Высшей школы сервиса Елена Золина 00:00 00:00

Она отметила, что не все родители довольны качеством дистанционного обучения, но все больше педагогов осваивают навыки ведения онлайн уроков.

— «Сетевой город» достойно выдержала испытание, в отличие от других платформ. Будем развивать. Если осень будет вторая волна коронавируса, мы подойдем качественно другим составом педагогов, — отметила Ирина Гехт.

Напомним, вчера стало известно об отмене ОГЭ для девятых классов. Сроки сдачи ЕГЭ перенесены, причем, те, кто не планирует поступать в вузы, могут не сдавать единый госэкзамен — в аттестат поставят отметки по итогам текущих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Зачем растягивать этот ужас?»: родители школьников из Челябинска требуют завершить учебный год

Так уже поступили в нескольких регионах России (далее)

«Передаем задания через соседей»: учитель рассказал, как в глубинке Челябинской области работают на удаленке

Рабочий день педагогов теперь заканчивается ночью, но родители стали еще злее (читать)

«Придется делать домашку ночью»: как челябинские школьники перешли на дистанционное обучение [эксперимент КП]

Родители учеников в шоке от такого онлайн-образования (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU