2020-05-14T13:10:20+03:00
Общество

Школы Челябинской области продолжат учиться до конца месяца

Минпросвет рекомендовал завершить учебный год 15 мая
Ирина ФАДЮШИНА
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Уже два месяца учителя объясняют материал через интернетУже два месяца учителя объясняют материал через интернетФото: Мария ЛЕНЦ
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Второй месяц школьники Челябинской области учатся дистанционно. Мнение родителей разделились: одни умоляют отпустить детей на каникулы, другие хотят, чтобы их дети были хоть чем-то заняты.

— Продолжаем учебу в дистанционном режиме, по наши планам и графикам. Конкретные решения по выпускникам будут приняты на основе решений органов власти, — отметила Ирина Гехт.

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Она отметила, что не все родители довольны качеством дистанционного обучения, но все больше педагогов осваивают навыки ведения онлайн уроков.

— «Сетевой город» достойно выдержала испытание, в отличие от других платформ. Будем развивать. Если осень будет вторая волна коронавируса, мы подойдем качественно другим составом педагогов, — отметила Ирина Гехт.

Напомним, вчера стало известно об отмене ОГЭ для девятых классов. Сроки сдачи ЕГЭ перенесены, причем, те, кто не планирует поступать в вузы, могут не сдавать единый госэкзамен — в аттестат поставят отметки по итогам текущих.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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