2020-05-14T14:08:40+03:00
Общество

«Сбрею только по просьбе дочери»: готовы ли известные челябинцы расстаться с бородой по совету врачей

Кто-то категорически против, а кто-то уже распрощался с растительностью на лице
Валентина ВАГАНОВА
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По словам медиков, без бороды маска будет плотнее прилегать к лицу, что снизит риск заражения коронавирусом.По словам медиков, без бороды маска будет плотнее прилегать к лицу, что снизит риск заражения коронавирусом.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На днях главврач Центра медицинской профилактики Челябинской области Ольга Агеева призвала мужчин чаще бриться во время пандемии. По ее словам, так маска будет плотнее прилегать к лицу, что снизит риск заражения коронавирусом. Наши коллеги из «Полит74» узнали, готовы ли известные челябинцы расстаться с бородой и усами по совету врачей.

Так, директор издательского дома «Губерния» Сергей Филичкин готов сбрить бороду только по просьбе дочери. А главный редактор «Вечерний Челябинск — онлайн» Максим Бодягин не собирается расставаться с бородой потому что это семейная традиция.

Политолог Александр Мельников тоже не готов расстаться с усами, поскольку рекомендации врачей не носят обязательный характер.

Пока лишь один известный челябинец прислушался к медикам — это председатель Союза пивоваров Южного Урала Илья Ройтенберг.

— Меня мама попросила, она всю жизнь в медицине, поэтому я сразу сбрил, чтобы она не волновалась. — рассказал Ройтенберг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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