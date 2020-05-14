«Сбрею только по просьбе дочери»: готовы ли известные челябинцы расстаться с бородой по совету врачей
На днях главврач Центра медицинской профилактики Челябинской области Ольга Агеева призвала мужчин чаще бриться во время пандемии. По ее словам, так маска будет плотнее прилегать к лицу, что снизит риск заражения коронавирусом. Наши коллеги из «Полит74» узнали, готовы ли известные челябинцы расстаться с бородой и усами по совету врачей.
Так, директор издательского дома «Губерния» Сергей Филичкин готов сбрить бороду только по просьбе дочери. А главный редактор «Вечерний Челябинск — онлайн» Максим Бодягин не собирается расставаться с бородой потому что это семейная традиция.
Политолог Александр Мельников тоже не готов расстаться с усами, поскольку рекомендации врачей не носят обязательный характер.
Пока лишь один известный челябинец прислушался к медикам — это председатель Союза пивоваров Южного Урала Илья Ройтенберг.
— Меня мама попросила, она всю жизнь в медицине, поэтому я сразу сбрил, чтобы она не волновалась. — рассказал Ройтенберг.
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ИСТОЧНИК KP.RU