Больница в челябинской «запретке», где врачи недополучили денег, сама отказалась от денег

14 Май 2020 2020-05-14T14:14:51+03:00

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Озерская больница № 71, работники которой недосчитались зарплаты, сама отказалась от 100% авансирования, взяв только 60%. Кроме того, у клиники есть деньги.

— Термин «дьявольская несправедливость» красивый и неправильный. Вчера посмотрели финансы медсанчасти Озерска — у нее 57 млн рублей остатков при расходах на месяц в 42 млн, — прокомментировала первый вице-губернатор Ирина Гехт. — Есть проседание, которое связано с приостановкой плановой госпитализации и ограничением посещения. Сегодня рассматривается вопрос о компенсации выпадающих расходов, чтобы эту ситуацию перекрыть.

Что касается доплат по работе с больными COVID-19, она отметила, что в Озерске первый случай был только 30 апреля.

— Мы забрали оттуда тяжелых пневмонийных больных, чтобы минимизировать риски. Говорить о несправедливости не приходится, только об эффективности хозяйствования, — отметила Ирина Гехт.

Она отметила, что существуют три основных источника выплат для медработников — 2 федеральных и региональный. За счет региональных средств осуществляются выплаты тем медработникам, которые не попали в федеральный перечень: водители скорой, неотложка, врачи, которые работают на госпитальных базах, но не контактируют напрямую с больными (лаборанты, эндоскописты, рентгенологи). Федеральные выплаты предназначены для стационаров, поликлиник и скорой медицинской помощи — фиксированные и в процентном отношении от средней заработной платы по экономике. Суммы привязаны к фактически отработанному времени и количеству проведенных смен.

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ИСТОЧНИК KP.RU