В Челябинске пожаловались на очереди в военкоматах — разбираемся, почему так вышло

14 Май 2020 2020-05-14T16:24:02+03:00

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В Челябинске 12 мая стартовал весенний призыв. В этом году он проходит в несколько ином формате из-за пандемии коронавируса. Призывники должны соблюдать социальную дистанцию и быть в масках, на входе у каждого измеряют температуру.

В военкоматах Челябинска собирают толпы призывников, несмотря на режима самоизоляции 00:00 00:00

На радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) позвонила мама одного из призывников и рассказала, что ее сын увидел в военном комиссариате Калининского районов.

— Толпы народа собираются, никакой дистанции нет, пацаны сидят друг на друге практически. Получается, весь режим самоизоляции насмарку? Температуру могли бы хотя бы у пацанов на входе мерить, — возмутилась челябинка.

Правозащитник Алексей Табалов обошел несколько призывных пунктов. По его словам, на входе у каждого призывника измеряют температуру бесконтактным термометром, на столе — пульверизатор с дезинфицирующим раствором.

— Толп я не увидел, но все равно парней достаточно, чтобы социальная дистанция не соблюдалась, как, например, в Калининском военкомате, — рассказал правозащитник.

В военном комиссариате области говорят, что проблема надуманная.

— Все мероприятия, проводимые на призывных пунктах, связанные с призывом граждан на военную службу, организованы с соблюдением строгого санитарно-эпидемиологического режима и мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Завтра мы приглашаем СМИ в военный комиссариат Курчатовского и Калининского районов, чтобы показать реальный порядок проведения мероприятий, — прокомментировал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Челябинской области Андрей Пашкин.

Через призывные комиссии прошел уже 461 призывник, на службу призвано 128 человек. Отправки в часть планируются в начале июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU