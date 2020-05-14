2020-05-14T16:40:58+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Челябинской области на 14 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Челябинск продолжает оставаться в лидерах
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Районов, где нет случаев заражения, осталось всего четыреРайонов, где нет случаев заражения, осталось всего четыреФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Карта распространения коронавируса в Челябинской области на 14 мая 2020 года продолжает расширяться. В регионе остается все меньше районов, где еще не зафиксированы случаи заражения, а в тех, где есть больные COVID-19, бьют новые рекорды.

Лидером по области по прежнему остается Челябинск. С начала пандемии в городе заболело 378 человек. Бывший ранее очагом инфекции Златоуст — второй в списке по распространению инфекции. На 14 мая в городе зафиксировано 336 случаев заражения. Замыкают тройку Магнитогорск с 322 заболевшими.

Всего в Челябинской области с начала эпидемии коронавирус выявили у 1438 южноуральцев, из них 438 уже выздоровели. За последние сутки от COVID-19 погиб один человек.

Общая статистка по коронавирусу в Челябинской области выглядит так:

Агаповский район 16

Аргаяшский район 3

Ашинский район 17

Брединский район 10

Варненский район 2

Верхнеуральский район 17

Верхний Уфалей 4

Еманжелинский район 5

Еткульский район 2

Златоуст 336

Карталинский район 2

Каслинский район 3

Катав-Ивановский район 18

Кизильский район 16

Копейск 14

Коркинский район 8

Красноармейский район 4

Кусинский район 6

Кыштым 5

Магнитогорск 322

Миасс 60

Нагайбакский район 1

Нязепетровский район 1

Озерск округ 6

Саткинский район 7

Снежинск 5

Сосновский район 9

Трехгорный 4

Троицк 12

Троицкий район 7

Уйский район 2

Усть-Катавск 12

Чебаркуль 2

Чебаркульский район 2

Челябинск 378

Чесменский район 1

Южноуральск 4

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ИСТОЧНИК KP.RU

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