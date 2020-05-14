Карта распространения коронавируса в Челябинской области на 14 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Карта распространения коронавируса в Челябинской области на 14 мая 2020 года продолжает расширяться. В регионе остается все меньше районов, где еще не зафиксированы случаи заражения, а в тех, где есть больные COVID-19, бьют новые рекорды.
Лидером по области по прежнему остается Челябинск. С начала пандемии в городе заболело 378 человек. Бывший ранее очагом инфекции Златоуст — второй в списке по распространению инфекции. На 14 мая в городе зафиксировано 336 случаев заражения. Замыкают тройку Магнитогорск с 322 заболевшими.
Всего в Челябинской области с начала эпидемии коронавирус выявили у 1438 южноуральцев, из них 438 уже выздоровели. За последние сутки от COVID-19 погиб один человек.
Общая статистка по коронавирусу в Челябинской области выглядит так:
Агаповский район 16
Аргаяшский район 3
Ашинский район 17
Брединский район 10
Варненский район 2
Верхнеуральский район 17
Верхний Уфалей 4
Еманжелинский район 5
Еткульский район 2
Златоуст 336
Карталинский район 2
Каслинский район 3
Катав-Ивановский район 18
Кизильский район 16
Копейск 14
Коркинский район 8
Красноармейский район 4
Кусинский район 6
Кыштым 5
Магнитогорск 322
Миасс 60
Нагайбакский район 1
Нязепетровский район 1
Озерск округ 6
Саткинский район 7
Снежинск 5
Сосновский район 9
Трехгорный 4
Троицк 12
Троицкий район 7
Уйский район 2
Усть-Катавск 12
Чебаркуль 2
Чебаркульский район 2
Челябинск 378
Чесменский район 1
Южноуральск 4
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ИСТОЧНИК KP.RU