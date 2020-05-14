2020-05-14T16:44:23+03:00
Общество

Когда на площади Революции в Челябинске появится наземный пешеходный переход

Власти думают над альтернативой спускам и тоннелям
Ольга АНТОНОВА
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На перекрестке пр. Ленина и ул. Цвиллинга может появиться наземный пешеходный переход.На перекрестке пр. Ленина и ул. Цвиллинга может появиться наземный пешеходный переход.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Максимально доступным должен стать центр Челябинска для пешеходов. Замглавы города по городской среде Александр Егоров думает над альтернативой существующим пешеходным подземкам. Спускаться в них опасно. В зимние каникулы горожанин, поскользнувшись, разбил на ступенях голову.

Ремонтировать лестницы дорого: в бюджете хватило денег лишь на нескольких спусков. О подземных коридорах и говорить нечего: они ободраны, и планы по их восстановлению чиновники даже не озвучивают.

Александр Егоров вместе с заместителем главы города по дорожному хозяйству Максимом Куляшовым обсуждают возможность создания наземного перехода на ул. Цвиллинга к трамвайной остановке. Егоров подчеркнул, что городское управление дорожного хозяйства эту идею поддержало.

Когда в центре города может появиться первый наземный переход? Глава Челябинска Наталья Котова в комментариях очень осторожна:

— Со мной еще этот вопрос не обсуждали. Надо думать: получится ли это сделать. Есть еще ГИБДД, есть другие службы. Я поручила Егорову и Куляшову вопрос тщательно проработать. Пока не выскажутся все эксперты, о чем-то конкретном говорить рано.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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