«Богатыри в папу пошли»: челябинка родила двойню, каждый весом по 4 кг

14 Май 2020 2020-05-14T17:17:25+03:00

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Челябинка Мария Золотовская родила «богатырей», близняшки: девочка и мальчик — весили по 4 кг каждый.

Первый месяц беременности Марии было тяжело, пришлось лечь в больницу на сохранение, но потом девушка чувствовала себя хорошо. Уже ближе к родам ей было тяжело дышать и ходить из-за веса малышей.

— Родила Мария сама, это большое событие, потому что каждый ребеночек крупный: один 4070 граммов, другой 4030. Мама говорит, что детишки пошли в папу, он крупный, в него все «богатыри» пошли, — рассказал пресс-секретарь ОКБ №3 Ольга Линькова. — Никаких показаний для кесарево не было, малыши были расположены правильно: один вверх головкой, другой вниз.

Роды прошли 8 мая, а уже сегодня Марию выписали из роддома.

У Челябинки это уже вторые роды, первый сын появился на свет три года назад и тоже был не маленьким, весил 4,42 кг.

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ИСТОЧНИК KP.RU