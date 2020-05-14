Еще один объект саммитов: прокуратура заинтересовалась ремонтом челябинского театра оперы

14 Май 2020 2020-05-14T17:17:59+03:00

Сейчас возбуждено дело о мошенничестве в крупном размере Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пристройку к зданию приняли фактически без отделки и мебели

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ШОС и БРИКС ушли вместе с деньгами: прокуратура Челябинской области заинтересовалась пристройкой к театру оперы и балета имени М. И. Глинки. В ходе проверки выяснилось, что на строительстве объекта был похищен почти миллион рублей.

Пристройку возводили в рамках подготовки к саммитам — следовательно, за бюджетные деньги. Объект сдали и его приняли, однако во время проверки выяснилось, что в здании множество недоделок, а на сам объект не завезли мебель. Общий ущерб от хищений, причиненный бюджету Челябинской области, составил более 920 тысяч рублей.

Сейчас материалы проверки переданы в следственные органы. Региональное отделение МВД уже завело дело о мошенничестве в крупном размере.

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ИСТОЧНИК KP.RU